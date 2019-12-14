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YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

Самым популярным музыкальным видео в период с 2010 по конец 2019 года стал клип на песню Despacito исполнителей Luis Fonsi ft. Daddy Yanke. С момента выхода — января 2017 года — он набрал 6,5 млрд просмотров, сообщает Forbes.

На втором месте — ролик Эда Ширана на песню Shape Of You с 4,5 млрд просмотров (музыкант занял также десятую строку рейтинга с клипом на композицию Thinking Out Loud, который посмотрели более 2,8 млрд раз). На третьей позиции с 4,3 млрд просмотров оказался дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again.

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Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

В пятерку лидеров попали также Марк Ронсон и Бруно Марс с песней Uptown Funk (3,7 млрд) и клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY.

По данным Google, самыми популярными видеороликами в России стали мультфильм «Чинилы и большой секрет» — пародия блогера Сыендука на сериал «Фиксики», фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни», а также выступление Павла Воли «Про настоящих женщин». Первое место по популярности во всем мире получил MrBeast с роликом Make This Video The Most Liked Video On YouTube, в котором участники забрасывают друг друга куриными яйцами. 
 

Теги: YouTube, видеоклип
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