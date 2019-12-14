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Политика ,  
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На Украине заявили об интересе Европы в остановке «Северного потока-2»

Нормы санкции США против трубопровода «Северный поток-2» должны быть применены как можно скорее, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Украинформ». По его словам, в остановке строительства трубопровода заинтересована не только Украина, но и вся Европа.

По словам Кулебы, «Северный поток -2» является политическим, а не экономическим проектом. Он пояснил, что трубопровод создаст дисбаланс безопасности в Европе, а также будет являться «рычагом манипулирования и влияния» в Центральной Европ и на Западных Балканах.

Кулеба отметил, что санкции против «Северного потока-2» заложены в оборонный бюджет США. Это, по его словам, как и помощь Украине в размере $300 млн, будет способствовать обороноспособности и энергобезопасности Украины.

В ноябре Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции больше чем на год смогут задержать введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Он также отметил, что если США введут санкции против компаний, то это приведет к остановке строительства газопровода, так как у России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

Теги: «Северный поток - 2», санкции, Украина
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