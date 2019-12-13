Альфа-банк отозвал иск о банкротстве застройщика Минобороны из-за долга

Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил дело о банкротстве компании «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), специализирующейся на строительстве объектов Министерства обороны России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

«Совокупная сумма долга ГУОВ перед Альфа-банком — 5,3 млрд руб. Вся сумма погашена», — уточнил РБК источник, знакомый с условиями сделки. В июне в пресс-службе банка сообщали, что долг ГУОВ составляет 6,3 млрд руб.

Альфа-банк подал иск о банкротстве ГУОВ в июне этого года. В банке уточняли, что перед обращением в суд с компанией велись переговоры, однако они ни к чему не привели.

Согласно информации на сайте компании, ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов Минобороны. В частности, компания проектирует и строит казармы, жилье для семей военных, кадетские училища, хозяйственно-бытовые сооружения воинских частей и другое.