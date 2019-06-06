Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» в связи с долгами компании на 6,3 млрд руб. Попытки разрешить спор до суда ни к чему не привели, уверяют в Альфа-банке

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Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Сумма задолженности ГУОВ перед Альфа-банком составляет 6,3 млрд руб. «Подаче иска предшествовали переговоры, но конструктивных предложений от заемщика не поступило, в связи с чем мы были вынуждены обратиться за защитой интересов банка и его вкладчиков в суде», — указали в банке, добавив, что по-прежнему открыты к диалогу с ответчиком.

«АО «ГУОВ» в ближайшие два месяца обеспечит исполнение всех обязательств перед Альфа-банком», — сообщил РБК руководитель пресс-службы «ГУОВ» Максим Пастухов. По его словам, в настоящее время предприятие работает в повседневном режиме. «Со своей стороны компания считает нецелесообразным публично комментировать и обсуждать подробности данного иска», — отметил он.

ГУОВ является акционерным обществом и на 99% принадлежит компании «Оборонстрой», которая, в свою очередь, через еще одну структуру контролируется Министерством обороны России, следует из базы СПАРК. ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны, утверждается на его сайте. Компания проектирует и строит, в частности, казармы, жилье для семей военных, кадетские училища, хозяйственно-бытовые сооружения воинских частей.

В начале года ООО «Промбезопасность — Оренбург» как кредитор ГУОВ уже подавало иск о банкротстве застройщика Минобороны, но в конце апреля он был отозван в связи с погашением долга. В апреле же стало известно, что у Альфа-банка тоже есть претензии к ГУОВ: на сайте Федресурса банк опубликовал сообщение о намерении подать на банкротство компании. Сумма долга тогда не разглашалась. По данным Арбитражного суда Москвы, поданный Альфа-банком иск датирован 5 июня.