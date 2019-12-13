МЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни. Экстренное сообщение опубликовано на сайте столичного управления.

По данным Росгидромета, в ближайшее время с сохранением до 09:00 мск 14 декабря в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в службе советуют избегать обгонов и перестроений на дороге.

Ранее синоптики сообщили, что в течение зимы в столичном регионе ожидается несколько холодных волн, когда температура воздуха будет опускаться на 25 градусов ниже нуля. В то же время сотрудники Гидрометцентра прогнозируют, что на большей части территории России температура воздуха сохранится на уровне нормы или чуть выше ее.

