Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Дата для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина определена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, скоро Кремль откроет на нее аккредитацию журналистов и назовет день, когда она пройдет. «Вторая половина декабря», — уточнил Песков.

Ранее Кремль сообщал, что мероприятие пройдет в декабре. Грядущая пресс-конференция президента станет 15-й по счету.

В 2018 году большая пресс-конференция российского президента прошла 20 декабря, она продлилась три часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на вопросы более 50 журналистов, тогда как аккредитацию получили более 1,7 тыс. представителей СМИ.