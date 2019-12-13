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Мединский назвал необходимым переломить привычку к голливудской «шняге»

В российском кинопрокате неплохие деньги порой собирают иностранные фильмы, представляющие собой «откровенную дешевую шнягу», заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» министр культуры Владимир Мединский. По его словам, на кассовые сборы таких фильмов он смотрит с грустью.

«Есть великое кино, американское, европейское, которое, вне сомнения, является сложнодостижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет», — сказал Мединский (цитата по ТАСС).

Ситуацию министр объяснил тем, что у россиян сложилась привычка ходить на голливудское кино. «Надо переломить ситуацию», — подчеркнул Мединский.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в последний уик-энд (с 5 по 8 декабря) в первую пятерку картин, собравших в российском кинопрокате наибольшие суммы, вошел только один отечественный фильм — «Ржев». Его посмотрели более 156 тыс. зрителей, сборы составили чуть более 40 млн руб.

Первую четверку проката составили американские фильмы:

  • «Холодное сердце — 2» — 379,26 млн руб. и 1,548 млн зрителей;
  • «Джуманджи: Новый уровень» — 155,67 млн руб. и 491,9 тыс. зрителей;
  • «Рождество на двоих» — 76,8 млн руб. и 275,1 тыс. зрителей;
  • «Достать ножи» — 59 млн руб. и 192,6 тыс. зрителей.

Кроме того, в топ-10 самых кассовых фильмов уик-энда вошли «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (Россия), «Сиротский Бруклин» (США), «Ford против Ferrari» (США), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия) и «Война токов» (США).

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Теги: Владимир Мединский, кинематограф, Голливуд
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