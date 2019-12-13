Мединский назвал необходимым переломить привычку к голливудской «шняге»

В российском кинопрокате неплохие деньги порой собирают иностранные фильмы, представляющие собой «откровенную дешевую шнягу», заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» министр культуры Владимир Мединский. По его словам, на кассовые сборы таких фильмов он смотрит с грустью.

«Есть великое кино, американское, европейское, которое, вне сомнения, является сложнодостижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет», — сказал Мединский (цитата по ТАСС).

Ситуацию министр объяснил тем, что у россиян сложилась привычка ходить на голливудское кино. «Надо переломить ситуацию», — подчеркнул Мединский.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в последний уик-энд (с 5 по 8 декабря) в первую пятерку картин, собравших в российском кинопрокате наибольшие суммы, вошел только один отечественный фильм — «Ржев». Его посмотрели более 156 тыс. зрителей, сборы составили чуть более 40 млн руб.

Первую четверку проката составили американские фильмы: