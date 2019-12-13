В Театре на Малой Бронной назвали дату прощания с Екатериной Дуровой

Прощание с актрисой Екатериной Дуровой состоится в понедельник, 16 декабря, с 10 до 11 утра в Театре на Малой Бронной, отпевание пройдет в 11:30 в храме Большого Вознесения, сообщили в пресс-службе театра.

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова скончалась в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

Екатерина Дурова — дочь актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко. После окончания ГИТИСа она играла в Театре на Таганке и в Театре на Малой Бронной, а также снималась в кино. Ее фильмография насчитывает около 30 картин. Она исполнила главную роль в мелодраме «Фантазии Фарятьева», а также снималась в картинах «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день» и в сериале «Кровавая барыня».