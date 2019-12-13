Общество , 13 дек, 12:13
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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
Отмечается, что она умерла после продолжительной болезни. О дне и месте прощания с актрисой в театре пообещали сообщить позднее.
Екатерина Дурова — дочь актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко. После окончания ГИТИСа она выступала в Театре на Таганке и Театре на Малой Бронной.
Актриса известна по таким фильмам, как «Фантазии Фарятьева», «Транзит для дьявола», «Юрьев день», «Вдовий пароход», и сериалу «Кровавая барыня».