Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.

Отмечается, что она умерла после продолжительной болезни. О дне и месте прощания с актрисой в театре пообещали сообщить позднее.

Екатерина Дурова — дочь актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко. После окончания ГИТИСа она выступала в Театре на Таганке и Театре на Малой Бронной.

Актриса известна по таким фильмам, как «Фантазии Фарятьева», «Транзит для дьявола», «Юрьев день», «Вдовий пароход», и сериалу «Кровавая барыня».