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Задержание Абызова ,  
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Суд арестовал новую обвиняемую по делу Абызова

Басманный суд Москвы отправил под стражу Екатерину Заяц, новую обвиняемую по делу экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение вынесла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

33-летняя финансист Заяц обвиняется в участие в преступном сообществе Абызова (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Она принимала участие в управлении офшорами Абызова в период сделки на 4 млрд руб., которая, по версии следствия нанесла ущерб миноритариям компаний СИБЭКО и РЭС.

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Заяц работала в московском офисе структур Абызова, которым управлял человек по фамилии Тян. После задержания Абызова Тян скрылся из России через Белоруссию, рассказал на заседании следователь Сергей Степанов.

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Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, он, использовав должностные полномочия, организовал сделку с активами ряда принадлежавших ему компаний, в результате чего миноритарные акционеры понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за границу. Помимо Абызова арестованы несколько менеджеров из его структур.

Теги: Михаил Абызов, арест, фигурант
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