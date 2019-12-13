Суд арестовал новую обвиняемую по делу Абызова

Басманный суд Москвы отправил под стражу Екатерину Заяц, новую обвиняемую по делу экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение вынесла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

33-летняя финансист Заяц обвиняется в участие в преступном сообществе Абызова (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Она принимала участие в управлении офшорами Абызова в период сделки на 4 млрд руб., которая, по версии следствия нанесла ущерб миноритариям компаний СИБЭКО и РЭС.

Заяц работала в московском офисе структур Абызова, которым управлял человек по фамилии Тян. После задержания Абызова Тян скрылся из России через Белоруссию, рассказал на заседании следователь Сергей Степанов.