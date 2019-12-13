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Набиуллина отказалась назвать себя «ястребом» или «голубем»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке. Так на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава Центробанка ответила на вопрос о том, считает ли она себя «ястребом» или «голубем», сообщает «РИА Новости».

«Не уверена, птица ли я вообще», — сказала Набиуллина.

«Ястребами» на финансовом рынке называют государственных деятелей, выступающих за жесткую линию и высокие ставки. «Голуби», напротив, поддерживают мягкую политику и снижение ставок.

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12 декабря на своей первой конференции в качестве председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что не считает себя ни «голубем», ни «ястребом». «Я не «голубь» и не «ястреб», моя цель — быть совой, которая часто ассоциируется с некоторой мудростью», — заявила она, сообщает Reuters.

ЦБ в пятый раз подряд с начала лета опустил ключевую ставку 13 декабря. Снижение составило 0,25 п.п. — до 6,25% годовых. Набиуллина рассказала журналистам, что регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в течение первого полугодия 2020 года.

Теги: Эльвира Набиуллина, финансовый рынок
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