В Петербурге снова эвакуировали суды

Районные суды Санкт-Петербурга эвакуировали, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Эвакуация прошла в Приморском, Октябрьском, Куйбышевском, Сестрорецком и Смольнинском районных судах. К настоящему моменту суды вернулись к работе, говорится в сообщении.

По данным ТАСС, неизвестные направили в суды Петербурга сообщения с угрозой взрыва.

Анонимные угрозы в суды столицы и Петербурга стали поступать с 28 ноября. Неизвестные потребовали у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «долг в 120 биткоинов» и заявили, что продолжат отправлять сообщения о минировании. Последняя эвакуация судов в Петербурге прошла 12 декабря, тогда приостановили свою работу шесть районных судов города.