ФСБ опубликовала видео задержания пяти членов ИГ в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракты.

На видео показано, как сотрудники ФСБ сажают одного из мужчин в машину, затем можно увидеть всех троих задержанных. Также демонстрируется изъятое у боевиков оружие и боеприпасы.

Видео: ФСБ РФ

Ранее ФСБ объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства». По данным спецслужбы, трое из них — уроженцы стран Центральной Азии, двое других — граждане России. У задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Против них завели дело, следственные и оперативные действия продолжаются.