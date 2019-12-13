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ФСБ опубликовала видео задержания пяти членов ИГ в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракты.

На видео показано, как сотрудники ФСБ сажают одного из мужчин в машину, затем можно увидеть всех троих задержанных. Также демонстрируется изъятое у боевиков оружие и боеприпасы.

Видео: ФСБ РФ

Ранее ФСБ объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства». По данным спецслужбы, трое из них — уроженцы стран Центральной Азии, двое других — граждане России. У задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Против них завели дело, следственные и оперативные действия продолжаются.

Теги: Москва, ФСБ, боевики, видео
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