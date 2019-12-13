В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.

По информации ведомства, девушка 2002 года рождения зашла в кабинет к сотруднице и напала на нее с ножом. В результате пострадавшая получила раны лица и рук, ее доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном МВД, информацию РБК подтвердили и в пресс-службе местного минздрава.

Студентку задержали. Материалы по нападению переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе.

По информации местного портала pg21.ru, когда второкурсница вошла в здание, сработал металлодетектор, но вахтер не придала этому значения. Как сообщили другие студенты, девушка находилась на учете у психиатра. По данным интернет-издания, она напала на заведующую экономического факультета.

В середине ноября в Благовещенске 19-летний студент пронес в колледж ружье и открыл огонь по ученикам. В результате один человек скончался на месте, еще трое пострадали. Прибывшие на место полицейские заблокировали нападавшего в одном из кабинетов, где он покончил с собой. По данным местной прокуратуры, охранник, пропустивший студента в здание, никогда не получал удостоверения.