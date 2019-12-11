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Общество ,  
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В Москве женщина выпрыгнула из окна горящего дома
В столичном районе Можайский в результате пожара в пятиэтажном доме пострадал человек. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавшей является женщина, которая до приезда спасателей выпрыгнула из окна. В настоящее время ее осматривает наряд скорой медицинской помощи

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в доме на улице Кубинка. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади около 5 кв. м. и спасли из горящего помещения одного человека.

8 декабря в поселке Бохан Иркутской области загорелось здание общежития педагогического колледжа. Возгорание удалось локализовать на площади 159 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

 

Теги: Москва, пожар, МЧС
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