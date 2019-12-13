Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что переговоры о климатической цели объединения к 2050 году были затруднены из-за требований восточноевропейских стран. По информации агентства, Венгрия, Польша и Чехия настаивали на предоставлении им дополнительных финансовых гарантий для перехода от традиционных источников энергии.

«Мы не можем позволить брюссельским бюрократам заставить бедных людей и бедные страны оплачивать расходы по борьбе с изменением климата», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По итогам переговоров к соглашению не присоединилась Польша. Вопрос об участии страны в климатическом соглашении запланировали снова обсудить в июне. По информации принимавших участие в переговорах дипломатов, Польша предлагала передвинуть дату достижения нулевых выбросов на 2070 год.