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Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что переговоры о климатической цели объединения к 2050 году были затруднены из-за требований восточноевропейских стран. По информации агентства, Венгрия, Польша и Чехия настаивали на предоставлении им дополнительных финансовых гарантий для перехода от традиционных источников энергии.

«Мы не можем позволить брюссельским бюрократам заставить бедных людей и бедные страны оплачивать расходы по борьбе с изменением климата», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По итогам переговоров к соглашению не присоединилась Польша. Вопрос об участии страны в климатическом соглашении запланировали снова обсудить в июне. По информации принимавших участие в переговорах дипломатов, Польша предлагала передвинуть дату достижения нулевых выбросов на 2070 год.

Достижение климатической нейтральности означает, что выбросы углерода в атмосферу государством равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются с помощью мер по защите окружающей среды.

Теги: ЕС, климат, соглашение, Польша
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