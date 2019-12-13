В работе YouTube и Instagram произошел сбой

Пользователи YouTube и Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе YouTube произошел около 02:06 мск. Большинство пользователей(60%) жаловались на проблемы с просмотром видео, 24% сообщали, что у них не работает сайт YouTube, а еще 16% пользователей не смогли войти в свой аккаунт. Наибольшее количество сбоев зафиксировали в США, а также в европейских странах.

Проблемы в работе Instagram возникли около 1:30 мск. 42% пользователей жаловались на проблемы с просмотром новостной ленты, еще 40% указывали на сбои в показе историй, а 17% не смогли войти в аккаунт. Больше всего сбоев в соцсети возникло в США, странах Латинсокй Америки и Европы.

Ранее глобальный сбой в работе Instagram произошел 28 ноября. Тогда большинство пользователей жаловались на проблемы при загрузке приложения и на проблемы со входом.