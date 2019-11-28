Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Проблемы в России возникли у пользователей из Санкт-Петербурга и Москвы. Жалобы поступили также от жителей Великобритании, Швеции, Польши, Нидерландов, Германии. Карта сбоев фиксирует неполадки с приложением в Бразилии, Малайзии, США.

47% пользователей пожаловались на проблемы при загрузке приложения, 40% — на проблемы со входом и 11% указали на другие неполадки в работе соцсети, в частности невозможность обновить ленту фотографий.

На платформе Facebook (является владельцем Instagram) для разработчиков указано, что все службы работают исправно.

О неполадках в Instagram пишут также британские The Independent и Mirror. По данным изданий, проблемы с приложением начались около 14:15 по местному времени и затронули пользователей по всей Великобритании. Из тех, кто сообщил о неполадках в Instagram, 74% заявили, что у них были проблемы с новостной лентой, 14% — с историями и 10% — с веб-сайтом.