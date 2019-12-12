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В Дагестане четыре человека пострадали из-за хлопка газа в доме

Четыре человека, включая двоих детей, пострадали при взрыве газа в доме в поселке Винсовхоз в городе Хасавюрте в Дагестане. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В сообщении указывается, что сообщение о хлопке газа поступило в 19:25 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв произошел на первом этаже двухэтажного частного дома, где находилась баня. По данным МЧС, площадь возгорания составила 5 кв. м. Его удалось потушить до приезда пожарных.

Из-за взрыва пострадали два взрослых и двое детей. Их доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта, говорится в сообщении. Причину хлопка газа устанавливают.

Общество
Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

3 ноября двое человек пострадали из-за взрыва газа в частном доме в пригороде Хасавюрта в Дагестане. Их доставили в Центральную городскую больницу в тяжелом состоянии.
 

Теги: Дагестан, взрыв, газ
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