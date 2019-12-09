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Общество ,  
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Власти назвали даты пика загрузки дорог в Москве перед Новым годом
ЦОДД предупредил, что своего пика загрузка дорог столицы — из-за притока транспорта из-за МКАД — достигнет 23–29 декабря. В эти дни даже пробки в восемь-девять баллов по вечерам станут обычным делом
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В преддверии Нового года на дорогах Москвы резко вырастет число автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, предупреждает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД). Согласно прогнозу после 16 декабря число автомобилей на столичных дорогах вырастет в среднем на 50 тыс. в сутки. При этом с 23-го по 29 декабря, когда загрузка дорог достигнет своего пика, число машин будет превышать обычный уровень на 150 тыс.

«На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, мы рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы — после 21 часа», — отметили в пресс-службе ЦОДД.

По прогнозу экспертов, в преддверии Нового года на дорогах столицы в вечерние часы обычным делом могут стать пробки в восемь-девять баллов, при этом во внепиковое дневное время загрузка дорог будет на уровне шести-семи баллов.

ЦОДД также предупреждает, что в конце декабря в Москве планируется ограничивать движение в центре для обеспечения безопасности и приоритетного проезда детей, прибывающих в столицу для участия в новогодних праздничных мероприятиях.

Свободнее на дорогах станет к вечеру 30 декабря. В последний же день года, по прогнозу ЦОДД, возможны только локальные пробки у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦОДД, транспорт, Москва
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