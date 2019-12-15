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Комитет назвал причины снижения смертности журналистов при исполнении

В 2019 году в мире при исполнении служебного долга были убиты 24 журналиста. Эта цифра значительно снизилась за последние пять лет — в 2014 году было убито 62 человека. Об этом сообщили РБК в международном Комитете защиты журналистов (CPJ). «Произошел резкий спад по сравнению с предыдущими годами, число убитых журналистов значительно сократилось», — отметила директор правозащитного отдела комитета Кортни Радш.

Из данных, опубликованных на сайте комитета, следует, что из 25 убитых большинство пришлось на Сирию (семь человек). Далее идут Мексика (пять), Сомали и Ирак (по двое погибших). На Украине, в Великобритании, на Филиппинах, в Нигерии, Ливии, Гондурасе, Гаити, Гане и Чаде погибло по одному журналисту.

Кортни Радш уточнила, что спад этот мог произойти благодаря активной кампании по защите прав журналистов и широкой огласке каждой подобной трагедии. «Освещение каждой такой истории, возможно, оказало влияние на тех, кто способен убить журналиста, чтобы заставить его замолчать. Журналисты не должны молчать. Мы продолжим работу каждого убитого сотрудника СМИ и сделаем так, чтобы мир знал их имена», — обещала она.

Радш назвала Сирию и Мексику самыми опасными странами для журналистов. По ее словам, в Сирии корреспонденты чаще всего погибают при перестрелках в местах вооруженных конфликтов, а Мексика остается лидером по количеству заказных убийств сотрудников СМИ.

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий заявил РБК, что эта статистика, как и любая другая, может носить условный характер. «Трудно определить, заказное убийство или не заказное, была это какая-то бытовая драма или нет. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Если в принципе в мире убито меньше журналистов, то это замечательно», — сообщил он.

Вишневецкий напомнил, что в столичном Доме журналистов 15 декабря каждый год проводится день памяти погибших журналистов. «Мы собираем их родственников: вдов, родителей, детей — собираем всех в Домжуре и проводим вечер памяти. Я бы не сказал, что с годами таких трагедий становится меньше. В последнее время мы имеем много журналистов, которые погибли в горячих точках», — рассказал он.

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Функционер отметил, что Союз журналистов выступил с инициативой, которая может снизить количество заказных убийств сотрудников СМИ. «Мы предлагаем внести журналистов в список опасных профессий и юридически приравнять преступления против журналистов к преступлениям против сотрудников правоохранительных органов. Человек, который задумал нападение на журналиста, должен понимать, что это более тяжелая статья, более серьезный срок», — уточнил он.

Вишневецкий высказал мнение, что работа в СМИ нередко является риском.
«У нас работа опасная. Особенно когда пишется правда о какой-то коммерческой деятельности, о контрафактных вещах, дележе какого-то имущества, понятно, что журналист рискует», — заключил он.

Ранее Комитет защиты журналистов представил доклад о количестве арестованных в мире сотрудников СМИ. Уголовные дела против журналистов чаще всего возбуждались в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте. В 2019 году в связи с профессиональной деятельностью были арестованы не менее 250 сотрудников СМИ по всему миру. В России, по данным комитета, под стражей находятся семь журналистов.

Теги: новости РБК, журналисты, смертность, статистика, защита
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