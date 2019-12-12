Доллар на торгах Мосбиржи впервые с лета упал ниже 63 руб.

Доллар на торгах Мосбиржи впервые с лета упал ниже 63 руб.

Доллар США впервые с 25 июля опустился ниже отметки 63 руб., следует из данных Московской биржи.

По информации на 15:56 мск, курс американской валюты к рублю упал до 62,99 руб., что на 0,44% меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

В нижней точке, в 15:58 мск, курс опустился до 62,97 руб. Курс евро также снизился: на 0,5%, до 70,1 руб.

Официально установленный Центробанком курс доллара на 12 декабря составляет 63,56 руб. Курс евро ЦБ установил на отметке 70,4 руб.