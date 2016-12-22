СК начал проверку по факту смерти журналиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следственное управление СК России начало проверку по факту смерти журналиста РИА «Новый День» Максима Бородина 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУСК России по региону.

«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка. Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее РИА «Новый День» опубликовало официальное заявление, где сообщило, что 12 апреля Максим Бородин «при невыясненных обстоятельствах упал с высоты пятого этажа». Журналист в тяжелом состоянии находился в реанимации больницы №23 Екатеринбурга, куда его госпитализировали после инцидента. 15 апреля Максим Бородин скончался от полученных травм в 09:30 часов по местному времени (07:30 мск), не приходя в сознание.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир на своей странице в Twitter призвал российских властей начать расследование обстоятельств смерти Бородина.

«Смерть журналиста Максима Бородина в России вызывает серьезную обеспокоенность. Я призываю власти провести быстрое и тщательное расследование», — написал Дезир.

РИА «Новый День» 16 апреля сообщило, что журналиста похоронят в среду, 18 апреля, на Арамильском кладбище.



