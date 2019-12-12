Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

Власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Егорьевский», который стал 26-м по счету в списке закрытых полигонов. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, решение о его закрытии принял губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня, 12 декабря, решение исполнено и свалка закрыта, больше она не принимает отходы, а в 20-х числах декабря закроем полигон ТБО «Непейно». Уже в этом году закрыты два полигона, в Коломне и Егорьевске. Остался еще один в Дмитровском округе, его закроем через несколько дней», — заявил Хромушин.

После закрытия полигона будет разработана проектная документация, после чего он будет рекультивирован. Поток отходов будет направлен на новое предприятие КПО «Восток».

По словам Хромушина, общая площадь закрытых полигонов ТБО достигла более 40 га. Зампред правительства отметил, что до 2030 года закроют оставшиеся 12 полигонов. Два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.

Полигон ТБО «Егорьевский» эксплуатировался с 1964 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV—V класса опасности. За все время использования общий объем накопленного ущерба окружающей среде составил 2,5 млн тонн.