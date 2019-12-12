Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя Политика, 18:20 Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили Общество, 18:19 Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект Технологии и медиа, 18:19 Ганус объяснил процесс обжалования Россией санкций WADA в CAS Спорт, 18:17 СК начал проверку обстоятельств смерти журналиста «Вечерней Москвы» Общество, 18:11 Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 12 Общество, 18:09 Израиль зашел на третий круг политического кризиса Политика, 18:04 Не модно: от чего отказываются застройщики и покупатели элитного жилья РБК и Элитная недвижимость, 18:00 Путин назначил замминистра по ЧС главой Иркутской области Политика, 17:57 При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных Общество, 17:49 Как мошенники влияют на стоимость Bitcoin Крипто, 17:30 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 17:30 Суд Монако закрыл разбирательство по иску Рыболовлева к арт-дилеру Бувье Общество, 17:28 Доллар на торгах Мосбиржи впервые с лета упал ниже 63 руб. Финансы, 17:27
Общество ,  
0 
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

Власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Егорьевский», который стал 26-м по счету в списке закрытых полигонов. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, решение о его закрытии принял губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня, 12 декабря, решение исполнено и свалка закрыта, больше она не принимает отходы, а в 20-х числах декабря закроем полигон ТБО «Непейно». Уже в этом году закрыты два полигона, в Коломне и Егорьевске. Остался еще один в Дмитровском округе, его закроем через несколько дней», — заявил Хромушин.

После закрытия полигона будет разработана проектная документация, после чего он будет рекультивирован. Поток отходов будет направлен на новое предприятие КПО «Восток».

Общество
На подмосковном полигоне «Ядрово» начали дегазацию второго участка

По словам Хромушина, общая площадь закрытых полигонов ТБО достигла более 40 га. Зампред правительства отметил, что до 2030 года закроют оставшиеся 12 полигонов. Два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.

Полигон ТБО «Егорьевский» эксплуатировался с 1964 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV—V класса опасности. За все время использования общий объем накопленного ущерба окружающей среде составил 2,5 млн тонн.

Теги: Московская область, мусорный полигон
Материалы по теме
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон в Коломне
Общество
В Коломне до конца года закроют мусорный полигон «Воловичи»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter