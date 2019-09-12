«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

«ВКонтакте» запустила свое приложение для знакомств Lovina, говорится на сайте социальной сети.

Создатели сервиса утверждают, что отличительной чертой нового сервиса будет общение через видеозвонки и видеоистории. Зарегистрироваться в приложении можно с помощью аккаунта «ВКонтакте» или по номеру телефона.

Главными конкурентами Lovina на отечественном рынке онлайн-дейтинга выступают Badoo, Mamba и Hornet и Tinder. Последний насчитывает почти 600 тыс. пользователей.

В начале сентября социальная сеть Facebook также решила запустить свой сервис для знакомств под названием Dating. В профиль приложения можно интегрировать свои посты из Instagram.

В августе у другой популярной российский сети «Одноклассники» появилась функция распознавания лиц, которая предполагает знакомства при помощи фотографий. В основу разработки легла собственная технология Mail.Ru Group.