Россияне на AliExpress переключились с электроники на товары для хобби

Россияне на AliExpress переключились с электроники на товары для хобби

Россияне в первую неделю декабря стали больше искать на AliExpress подарки и товары для хобби. Об этом говорится в исследовании компании (имеется в распоряжении РБК).

Аналитики AliExpress зафиксировали рекордный рост среди товаров для хобби. По слову «рыбалка» пользователи стали искать покупки на 80% чаще. Рост по запросу «3D-ручка» составил 23%, «маркеры» — 21%, «гитара» — 3%.

Перед Новым годом жители России чаще стали искать подарки. Например, рост числа запросов по словам «серьги» и «часы мужские» составил 7%, игрушки стали искать чаще на 6%.

Компания также сообщила, что в топ-5 запросов перед Новым годом вошли «сумка женская», «купальник», «купальник женский», «серьги» и «наушники».