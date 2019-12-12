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Россияне на AliExpress переключились с электроники на товары для хобби

Россияне в первую неделю декабря стали больше искать на AliExpress подарки и товары для хобби. Об этом говорится в исследовании компании (имеется в распоряжении РБК).

Аналитики AliExpress зафиксировали рекордный рост среди товаров для хобби. По слову «рыбалка» пользователи стали искать покупки на 80% чаще. Рост по запросу «3D-ручка» составил 23%, «маркеры» — 21%, «гитара» — 3%.

Перед Новым годом жители России чаще стали искать подарки. Например, рост числа запросов по словам «серьги» и «часы мужские» составил 7%, игрушки стали искать чаще на 6%.

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AliExpress впервые раскрыла результаты своей главной распродажи по России

Компания также сообщила, что в топ-5 запросов перед Новым годом вошли «сумка женская», «купальник», «купальник женский», «серьги» и «наушники».

В AliExpress отметили, что несмотря на сезонные изменения спроса, наиболее популярными категориями на площадке остаются одежда и электроника. Так, в топе запросов в первую неделю декабря оказалась продукция компаний Apple и Xiaomi.

В ноябре компания раскрыла результаты распродажи на «Всемирном дне шопинга» 11 и 12 ноября в России. 5 млн россиян совершили более 30 млн покупок на общую сумму в 17,2 млрд руб. Сумма стала рекордной для маркетплейса. 15% оборота пришлось на продавцов из России. Эта доля увеличилась в 17 раз по сравнению с 2018 годом.

Теги: AliExperes, подарки, покупки
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