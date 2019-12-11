Полиция начала проверку после избиения девушки в Петербурге

Полиция начала проверку после избиения девушки в Петербурге

Полиция начала проверку после того, как девушка пострадала в результате конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Информация поступила в полицию в ночь на 10 декабря из больницы. Медики рассказали, что к ним за помощью обратилась девушка, которая получила травмы в результате конфликта возле дома № 48 по Лиговскому проспекту.

Портал 78.ru писал, что семь мужчин напали на четырех девушек, когда те гуляли по центру Петербурга. Участница конфликта Алина Коробейникова рассказала изданию, что нападавшие задавали вопросы об их сексуальной ориентации, так как несколько девушек были с короткими стрижками и надели мужского вида одежду.

Коробейникова отметила, что затем мужчины начали их преследовать, ударили по ногам и толкали в бок. По ее словам, девушки забежали в кофейню. Там она попросила вызвать охрану. Она заявила, что нападавшие вытеснили в угол двух девушек, Алину и Екатерину, и потребовали вытащить все из карманов.