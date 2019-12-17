Россия определилась с кандидатом на пост посла в Египте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 16 дек, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 16 дек, 12:17
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни Политика, 10:57 Зачем Vodafone продает этичные смартфоны по цене iPhone — Bloomberg Pro, 10:53 CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США Политика, 10:53 Новая цель инвесторов-активистов: в чем провинились Exxon и Chevron Quote, 10:40 Три человека погибли из-за аварии с грузовиком и автобусом под Черниговом Общество, 10:34 Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства Общество, 10:34 5 причин влюбиться в пасту РБК Стиль и Barilla, 10:32 В Кузбассе после задымления в частном доме погибли мужчина и ребенок Общество, 10:23 «Уралтрансмаш» сообщил об испытаниях обновленной пушки «Малка» Технологии и медиа, 10:20 Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера Финансы, 10:15 Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться Бизнес, 10:15 Bitcoin снова подешевел: курс криптовалюты опускался ниже $6900 Крипто, 10:15 Почему разорился один из первых российских агрегаторов фитнес-услуг Pro, 10:14 Кого лишат статуса ИП и где продлят ЕНВД: дайджест бухгалтерских новостей Pro, 10:09
Политика ,  
0 
Россия определилась с кандидатом на пост посла в Египте

Новым послом России в Египте станет Георгий Борисенко, который до этого возглавлял департамент Северной Америки МИДа, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил собеседник, близкий к МИДу. Как сообщили источники, он приступит к работе в феврале 2020 года. РБК обратился за официальным комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Посол России в Египте с 2011 года Сергей Кирпиченко умер, находясь на этом посту.

Георгий Борисенко в 1990 году окончил МГИМО МИД СССР. В том же году поступил на работу МИД. В 2003–2011 годах был советником, старшим советником и советником-посланником посольства России в США, в 2011–2014 годах — заместителем директора департамента Северной Америки. С 1 декабря 2014 года возглавил департамент.

Египет — главный партнер России среди африканских стран: в прошлом году товарооборот составил $7,6 млрд. Одним из важнейших вопросов в повестке отношений с Египтом является возобновление авиасообщения. Полеты были прерваны в ноябре 2015 года после взрыва в воздухе Airbus А321 лайнера «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.

Теги: Египет, авиасообщение, посол России
Материалы по теме
В МИДе сообщили о планах президента Владимира Путина посетить Египет
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Общество
Союз туроператоров назвал вероятные сроки возобновления чартеров в Египет
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter