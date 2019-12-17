Россия определилась с кандидатом на пост посла в Египте

Новым послом России в Египте станет Георгий Борисенко, который до этого возглавлял департамент Северной Америки МИДа, рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердил собеседник, близкий к МИДу. Как сообщили источники, он приступит к работе в феврале 2020 года. РБК обратился за официальным комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Посол России в Египте с 2011 года Сергей Кирпиченко умер, находясь на этом посту.

Георгий Борисенко в 1990 году окончил МГИМО МИД СССР. В том же году поступил на работу МИД. В 2003–2011 годах был советником, старшим советником и советником-посланником посольства России в США, в 2011–2014 годах — заместителем директора департамента Северной Америки. С 1 декабря 2014 года возглавил департамент.

Египет — главный партнер России среди африканских стран: в прошлом году товарооборот составил $7,6 млрд. Одним из важнейших вопросов в повестке отношений с Египтом является возобновление авиасообщения. Полеты были прерваны в ноябре 2015 года после взрыва в воздухе Airbus А321 лайнера «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.