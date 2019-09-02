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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
О смерти дипломата сообщило Министерство иностранных дел России. Однако еще до официального объявления о кончине посла сообщил находящийся в Москве глава МИД Ирана

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в одной из больниц Каира, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИДа.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказал представитель Министерства иностранных дел.

Ранее о смерти российского дипломата сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, принесший соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову. При этом о смерти Кирпиченко Зариф, выступая на пресс-конференции с Лавровым в особняке МИД России на Спиридоновке, упомянул еще до того, как сообщения о кончине дипломата появились в лентах российских информагентств.

Кирпиченко родился в 1951 году, в 1973-м окончил МГИМО и поступил на работу в МИД. В 1970–1990-х годах Кирпиченко занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР и России, а также в посольствах в Сирии, Иордании и Саудовской Аравии. В 1998–2000 годах был послом в ОАЭ, в 2000–2004 годах — послом в Ливии, в 2006–2011 годах — в Сирии. В сентябре 2011 года был назначен послом России в Египте и одновременно с этим полномочным представителем России при Лиге арабских государств.

Авторы: Евгений Калюков, Александр Атасунцев
Теги: Египет
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