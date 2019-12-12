Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН), тело которой обнаружили в ее квартире в Москве 10 декабря. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

«В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей», — говорится в сообщении.

Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, обнаружил 10 декабря ее дедушка. Как сообщили ТАСС родственники девушки и пресс-служба РУДН, убитая Анна Егорова была студенткой четвертого курса филологического факультета РУДН.

По словам Николая Петрова, дедушки убитой, когда он с супругой обнаружил тело Егоровой, в квартире находился ее молодой человек Константин. Ему удалось убежать до приезда полиции. По словам Петрова, Константин в 2018 году украл у Егоровой телефон и деньги, после чего его осудили на год и несколько месяцев. Однако, когда он вышел на свободу, они с Егоровой снова сошлись.