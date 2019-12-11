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Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

Дедушка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) рассказал телеканалу «360» об обстоятельствах произошедшего.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения в одной из квартир Москвы завернутого в одеяло тела девушки 1998 года рождения. Как сообщили ТАСС родственники девушки и пресс-служба РУДН, убитая Анна Егорова была студенткой четвертого курса филологического факультета РУДН.

Дедушка Егоровой Николай Петров рассказал «360», что когда он с супругой обнаружил тело внучки, в квартире находился ее молодой человек Константин. Он успел сбежать, пока ехала полиция.

По словам Петрова, Константин начал встречаться с его внучкой в 2018 году. Они расстались после того, как он украл у Егоровой телефон и деньги. В результате, по словам Петрова, его осудили на год и несколько месяцев, но после освобождения Константина пара снова сошлась, а в последнее время Константин жил в квартире у Егоровой.

Дедушка убитой рассказал, что в последний раз видел внучку в субботу, 7 декабря. После этого он не мог до нее дозвониться, поэтому 10 декабря решил вместе с женой поехать к ней лично. Тогда они и обнаружили тело убитой и спящего в квартире Константина.

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Соседка девушки рассказала «360», что в ночь на 8 декабря из квартиры Егоровой были слышны громкая музыка, крики и плач. При этом, по ее словам, около 5:00 все стихло.

Теги: студентка, РУДН, убийство
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