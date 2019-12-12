Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Он отметил, что к проекту есть ряд замечаний, которые он готов исправить. Подобная идея пришла в качестве «зеркальной нормы» к законопроекту об оскорблении гражданами представителей власти — чтобы уравновесить права россиян, сказал Старовойтов.

10 декабря президент Владимир Путин поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан. По его словам, если сотрудник органов власти «хамит и людей оскорбляет», то «ему не место» на такой работе. Президент предложил проработать этот вопрос. Как отметил Старовойтов, после слов Путина законопроект, вероятно, одобрят: он напомнил, что в апреле проект не поддержали кабмин и Верховный суд.