Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 11 дек, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 11 дек, 12:33
Президент Бразилии сообщил о подозрении на рак кожи Политика, 03:14 В центре Москвы в день прощания с Лужковым ограничат движение транспорта Общество, 02:54 В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки Общество, 02:46 В Рязани оштрафовали пятерых ученых из США за нарушение визового режима Общество, 02:26 В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф Спорт, 02:14 Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы» Общество, 01:49 Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия Политика, 01:23 «Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов Спорт, 00:54 Минобороны сообщило подробности крушения вертолета в Краснодарском крае Общество, 00:35 Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским Технологии и медиа, 00:29 «Траст» подал на банкротство сибирской нефтекомпании с долгом в $370 млн Финансы, 00:27 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 00:27 Два летчика погибли при крушении вертолета на Кубани Общество, 00:21 В Совфеде пояснили разницу в трактовках коммюнике «нормандского саммита» Политика, 00:19
Общество ,  
0 
Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.

В своим ролям вернутся актеры Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), режиссером будет Лана Вачовски. В фильме также сыграют Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик (Звездные войны: пробуждение силы) и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

Студия также сообщила, что премьера фильма «Флэш» о супергерое из вселенной DC Comics состоится 1 июля 2022 года. К роли Барри Аллена вернется актер Эзра Миллер.

21 августа глава Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал продолжение «Матрицы». Первый фильм трилогии вышел в 1999 году, второй и третий эпизоды («Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция») — четыре года спустя.

Теги: «Матрица», Warner Bros., дата выхода
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter