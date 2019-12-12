Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.

В своим ролям вернутся актеры Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), режиссером будет Лана Вачовски. В фильме также сыграют Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик (Звездные войны: пробуждение силы) и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

Студия также сообщила, что премьера фильма «Флэш» о супергерое из вселенной DC Comics состоится 1 июля 2022 года. К роли Барри Аллена вернется актер Эзра Миллер.

21 августа глава Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал продолжение «Матрицы». Первый фильм трилогии вышел в 1999 году, второй и третий эпизоды («Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция») — четыре года спустя.