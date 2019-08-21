Кинокомпания Warner анонсировала съемки четвертой части фильма «Матрица»

Глава кинокомпании Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих подтвердил намерение снять четвертую часть фильма «Матрица». Сценарий для него напишет Лана Вачовски, работавшая с сестрой над существующей трилогией, она же снимет новую картину. Об этом сообщает Variety.

«Мы невероятно рады вернуться в «Матрицу» вместе с Ланой. Она настоящий визионер — неповторимый и подлинный творец-кинематографист и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной «Матрицы», — сказал Эммерих.

Кроме того, над сценарием фильма также будут работать Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Съемки картины намечены на начало 2020 года. Однако пока неизвестно, чему будет посвящена новая часть серии — детали сюжета не раскрываются.

Первый фильм трилогии «Матрица» вышел в прокат в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и Хьюго Уивинг. Второй и третий эпизоды («Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция») вышли в 2003 году.