В ДНР обвинили Украину в срыве графика разведения сил

Украина не завершила в срок все мероприятия по отводу сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе, заявили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве республики в СЦКК объяснили, что, согласно отчетам ОБСЕ от 9 и 10 декабря, украинская сторона до сих пор продолжает работы, которые в соответствии с утвержденным планом-графиком должны были завершиться 4 декабря. Четыре траншеи на участке засыпаны только частично, а по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе разведения до сих пор находятся более 400 противотанковых мин, поставленных украинскими военными.

Представители ДНР заявили, что «заявления в СМИ официальных представителей, как и уведомление МИД Украины, направленное Миссии ОБСЕ, о завершении всех мероприятий на участке являются очередной фальсификацией». В ДНР утверждают, что таким образом Киев блокирует новые договоренности о разведении сил. А это одно из поручений «нормандской четверки», необходимое для дальнейших переговоров.

Разведение в Петровском началось 9 ноября. 5 декабря представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики уведомил специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении мероприятий по отводу ее сил на участке № 3 близ Петровского. Украинская сторона заявила 6 декабря, что завершились работы по демонтажу фортификационных сооружений и других военных объектов.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском входило в число главных пунктов «формулы Штайнмайера» и было условием для проведения саммита в «нормандском формате».