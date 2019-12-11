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Политика ,  
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Путин произнес тост за Родину и ее героев на приеме в Кремле

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества и поднял тост за Родину и ее героев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником, с Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию!» — сказал Путин.

В своей речи российский лидер отметил, что российский народ «чтит своих героев» и помнит о тех, кто выполнил свой долг. Путин добавил, что в этом году исполняется 250 лет с основания ордена Святого Георгия, который является высшей военной наградой Российской империи и современной России.

В сообщении указывается, что прием прошел в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На него пригласили более 350 военных и гражданских лиц, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия.

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День героев Отечества отмечается 9 декабря. Праздник был установлен Госдумой в 2007 году. Ранее аналогичный праздник — День георгиевских кавалеров — отмечали в Российской империи. В СССР праздник отменили и упразднили орден.

Теги: Владимир Путин, тост
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