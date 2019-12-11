Родственники Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк ответили на сообщения СМИ о том, что из-за болезни актриса останется парализованной. Соответствующий пост они опубликовали в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк в Instagram».

«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни», — говорится в публикации. Близкие Заворотнюк отметили, что посты в аккаунте являются реакцией на сообщения прессы, на которые приходится отвечать, чтобы «оградить от домыслов людей», переживающих за актрису.

Концертный директор артистки Стас Христов заявил РБК, что не комментирует состояние здоровья Анастасии. Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова-Заворотнюк на звонки РБК не ответила. Директор артистки Марина Потапова заявила, что ей неудобно говорить.

Ранее 11 декабря сообщения о параличе актрисы появились в Telegram-канале Mash. Позднее со ссылкой на канал информацию распространили «Утро.ру», «Московский комсомолец» и ряд других СМИ. В сообщении Mash говорилось, что Заворотнюк навсегда останется парализованной из-за опухоли в левом полушарии мозга.