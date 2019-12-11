Полиция завела уголовное дело после драки в Верховной раде

На Украине открыли уголовное дело из-за драки в Верховной раде, сообщает полиция Киева.

Дело завели по ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

По информации «Страна.ua», речь идет о столкновении между народным депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и членом Всеукраинского объединения «Свобода» Эдуардом Леоновым, которое произошло после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Издание отмечает, что после драки Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее, 5 декабря, в Верховной раде произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским. По словам самих депутатов, Бужанский вступился за бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук после того, как Лерос оскорбил ее во внутреннем чате партии. По словам Бужанского, он не бил оппонента, а они «просто потолкались».