Пять школьников отравились жевательным табаком в Крыму

В Крыму начали проверку после того, как пять школьников в возрасте 11–12 лет отравились жевательным табаком, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Один из мальчиков почувствовал слабость и головокружение после того, как вместе со своими товарищами употребил жевательный табак. Остальных школьников доставили в больницу для профилактического осмотра. В тот же день их всех отпустили домой.

Теперь следственные органы выясняют, при каких обстоятельствах дети купили табак.

Главное следственное управление подготовило письма в адрес властей региона о запрете реализации определенных веществ на территории республики и об ужесточении ответственности за продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.