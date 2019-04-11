Правительство обнулит НДС на авиарейсы в обход Москвы

Правительство России обнулит ставку НДС для всех региональных рейсов в обход Москвы. Об этом заявил председатель кабинета министров Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

По его словам, в настоящий момент на территории России данная льгота действует только для авиарейсов, связанных с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом, и длится до 2025 года.

Теперь она станет бессрочной и распространится на все региональные рейсы в обход столицы. Для рейсов, где пунктом вылета или прилета является московский аэропорт, сохранится ставка 10% до 2021 года.

Медведев отметил, что данное нововведение позволит сделать более доступными перелеты внутри страны и укрепить региональные авиакомпании.