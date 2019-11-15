В парке «Лосиный остров» в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный остров» в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями

На востоке Москвы, в парке «Лосиный остров», обнаружили тело 45-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

Убитую нашли вечером 14 ноября. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к убийству.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.