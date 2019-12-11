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Бизнес ,  
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Москва привлечет финансовую разведку к контролю за застройщиками

Власти Москвы планируют заключить соглашение с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для усиления контроля за застройщиками, рассказала РБК председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова.

«Мы уже подготовили все необходимые документы, для того чтобы заключить с ними соглашение», — уточнила Пятова. По ее словам, заключить соглашение и начать работу с финансовой разведкой планируется в следующем году. По словам Пятовой, планируется, что работа с Росфинмониторингом в Москве будет построена по той же схеме, что и в Подмосковье. РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга.

Главгосстройнадзор Московской области заключил соглашение с Росфинмониторингом в марте 2019 года. Росфинмониторинг анализирует данные по финансовым операциям застройщиков Подмосковья. Если служба находит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, она направляет эту информацию в областной Госстройнадзор.

По данным Госстройнадзора Московской области, в этом году Росфинмониторинг зафиксировал сомнительные операции у подмосковных застройщиков на сумму 4,8 млрд руб. По части из этих операций после проверки Госстройнадзор направил материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Финансовая разведка контролирует только строительство жилых комплексов, которое ведется без применения эскроу-счетов. По такой «старой схеме», по данным Москомстройинвеста, в столице строится более 22 млн кв. м жилья в 348 проектах. Всего в Москве сейчас строится 32 млн кв. м жилья.

Теги: Недвижимость, обманутые дольщики, Росфинмониторинг
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