Финансовая разведка будет контролировать застройщиков Подмосковья

Власти Подмосковья привлекут Росфинмониторинг для контроля за тратами застройщиков. Это должно избавить регион, в котором в прошлом году обанкротилась Urban Group, от появления новых обманутых дольщиков

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) и управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Центральному федеральному округу в четверг, 7 марта, подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщили РБК в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомства на безвозмездной основе будут сотрудничать для «выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием» денег дольщиков и для борьбы с коррупцией, заявил представитель Московской области. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг будет анализировать данные по операциям застройщиков Подмосковья, пояснили в пресс-службе правительства Московской области. Если служба выявит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, она должна будет отправить эту информацию в областной Госстройнадзор. Новая форма контроля будет касаться только строительства жилых комплексов, которое ведется по старым правилам. С 1 июля 2019 года все новые стройки и большинство существующих должны будут перейти на схему финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке до полного окончания строительства. Банки же будут предоставлять застройщикам проектное финансирование и контролировать то, как тратятся эти деньги.

«Мы стараемся внести новшества в надзорную деятельность, чтобы ее усовершенствовать, — сказал РБК начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян. — Мы ищем и применяем новые меры, с этим и связано появление такой инициативы».