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ФСБ опубликовала видео задержания сторонника «Правого сектора»

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Мурманске.

Видео: ФСБ РФ

На кадрах видно, как двое сотрудников ФСБ ведут мужчину к автозаку и сажают в машину.

Мужчину задержали 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, он планировал устроить взрыв «здания органов местного самоуправления».

Задержанный — гражданин России 1983 года рождения. В отношении него завели дело о приготовлении к теракту.

Теги: ФСБ, «Правый сектор»
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