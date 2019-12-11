ФСБ опубликовала видео задержания сторонника «Правого сектора»

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Мурманске.

Видео: ФСБ РФ

На кадрах видно, как двое сотрудников ФСБ ведут мужчину к автозаку и сажают в машину.

Мужчину задержали 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, он планировал устроить взрыв «здания органов местного самоуправления».

Задержанный — гражданин России 1983 года рождения. В отношении него завели дело о приготовлении к теракту.