ФОМС сообщил о разработке сервиса для обращения в поликлиники без полиса

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области совместно разрабатывают сервис, который позволит россиянам обращаться в медицинские учреждения без полиса. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Новый сервис позволит обращаться в медучреждения по паспорту, так как проверку страхования будут проводить в регистратуре по электронной базе. Техническое обеспечение и разработка сервиса сейчас находится на стадии реализации, сообщил начальник управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев. Он также отметил, что для работы такой системы необходимо будет внести поправки в нормативно-правовые акты.

По словам Журавлева, нововведения не имеют обязательный характер, поэтому использование сервиса будет зависеть от политики каждого региона. «Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — заявил он.

В пресс-службе ФОМС также напомнили, что в ближайшее время будет доступна форма полиса ОМС в цифровом виде — образ полиса можно будет сохранить на электронном носителе, например, в телефоне. Для того чтобы граждане смогли пользоваться таким форматом полиса, в марте этого года планируется ввести необходимые поправки в действующие правила ОМС. При этом полис на бумажном носителе не утратит своей легитимности.