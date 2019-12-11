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ФОМС сообщил о разработке сервиса для обращения в поликлиники без полиса

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области совместно разрабатывают сервис, который позволит россиянам обращаться в медицинские учреждения без полиса. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Новый сервис позволит обращаться в медучреждения по паспорту, так как проверку страхования будут проводить в регистратуре по электронной базе. Техническое обеспечение и разработка сервиса сейчас находится на стадии реализации, сообщил начальник управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев. Он также отметил, что для работы такой системы необходимо будет внести поправки в нормативно-правовые акты.

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По словам Журавлева, нововведения не имеют обязательный характер, поэтому использование сервиса будет зависеть от политики каждого региона. «Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — заявил он.

В пресс-службе ФОМС также напомнили, что в ближайшее время будет доступна форма полиса ОМС в цифровом виде — образ полиса можно будет сохранить на электронном носителе, например, в телефоне. Для того чтобы граждане смогли пользоваться таким форматом полиса, в марте этого года планируется ввести необходимые поправки в действующие правила ОМС. При этом полис на бумажном носителе не утратит своей легитимности.

Летом председатель ФОМС Наталья Стадченко сообщила, что полис в виде электронного документа начнет действовать в России в 2021 году. При этом отказываться от бумажной формы не планируется. 

Согласно новым правилам, которые начали действовать в мае, временный электронный полис можно оформить через сайт территориального фонда ОМС или через Единый портал госуслуг.

Теги: полис ОМС, страхование
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