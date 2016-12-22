ФОМС опроверг необходимость сменить полисы обязательного медстрахования

Все полисы ОМС, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории России. Об этом говорится в сообщении Федерального фонда ОМС (ФОМС).

«Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объеме», — пояснил ФОМС.

Как отмечается, каждый человек имеет право на самостоятельный выбор страховой медицинской организации. Если он не удовлетворен качеством работы своего страховщика, он имеет право заменить его раз в год. Заявление в новую страховую медицинскую организацию необходимо подать до 1 ноября.

Если гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, он может обратиться в страховую организацию в любое время.

Гендиректор «ВТБ Медицинское страхование» Елена Белоусенко также заявила, что информация о необходимости замены полисов старого образца до 1 ноября не соответствует действительности. «На самом деле речь идет о праве гражданина сменить страховую медицинскую компанию, а не полис ОМС», — указала она.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на Московский городской фонд ОМС писала, что полисы обязательного медицинского страхования перестанут обменивать на новые с 1 ноября. Их обмен возобновят с 1 января.