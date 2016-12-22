Большинство работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

Более половины работодателей (58%) не планируют премировать сотрудников по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Rabota.ru, передает ТАСС.
Еще 24% опрошенных работодателей указали, что будут давать премии некоторым категориям сотрудников, а 18% — что премируют всех сотрудников. Отмечается, что больше всего настроенных на выдачу премий работодателей в сфере ИT и образования, меньше всего — в сферах строительства и недвижимости.
Опрос проводился в ноябре среди 300 работодателей из всех регионов России.
Проведенный «Ромиром» в октябре опрос показал, что большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой. Об удовлетворенности уровнем заработной платы заявили 58% опрошенных. Также почти половина (48%) респондентов отметили, что в основном довольны нынешним местом работы, а полностью довольными оказались 25% респондентов.