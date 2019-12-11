Японские СМИ анонсировали визит Сечина для переговоров по «Восток Ойл»

Японские СМИ анонсировали визит Сечина для переговоров по «Восток Ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин посетит Японию, чтобы обсудить с чиновниками и представителями компаний проект «Восток Ойл» и заручиться инвестиционной поддержкой. Об этом сообщает издание The Nikkei Asian Review.

По данным издания, в ходе визита Сечин встретится с представителями Агентства по природным ресурсам и энергетике, японской государственной компании Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), нефтяной компании Inpex, а также компаний Mitsubishi, Itochu, Marubeni и Mitsui& Co.

Стоимость арктического проекта «Восток Ойл», согласно The Nikkei Asian Review, составляет $157 млрд. Планируется, что к 2030 году добыча нефти в рамках арктического кластера может составить до 2 млн барр./день.

Потенциальное участие японских компаний в «Восток Ойл» может помочь Японии диверсифицировать поставки энергоресурсов в страну, отмечает Nikkei.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Роснефть».