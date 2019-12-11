Под Красноярском в аварии с участием четырех грузовиков погибла женщина

На трассе под Красноярском столкнулись четыре грузовика и две легковые машины, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили NGS24 в региональном ГИБДД.

По предварительным данным, вечером 10 декабря двигавшийся по дороге «Енисейский тракт» в сторону Красноярска грузовик Volvo столкнулся с попутным грузовиком Bogen. Последний врезался во впереди идущую Mazda Familia, которая от удара выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком КАМАЗ и легковым автомобилем Nissan Pulsar. Он же ударился в бензовоз Mercedes и вылетел в кювет.

В результате аварии 32-летняя женщина за рулем Mazda погибла, еще двое пассажиров автомобиля и водитель Nissan были госпитализированы.

10 декабря в Волгоградской области из-за плохой видимости на дороге водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В транспорте находились десять человек, трое из них обратились за медицинской помощью.