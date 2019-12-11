Трамп выплатил более $2 млн компенсации по решению суда

Президент США Дональд Трамп выплатил более $2 млн за использование его благотворительного фонда Trump Foundation в политических целях. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Нью-Йорка.

Средства поступили восьми некоммерческим организациям в качестве компенсации ущерба. Генпрокурор Летиция Джеймс отметила, что Trump Foundation закрыли за проступки, а оставшиеся на счету фонда $1,8 млн также распределили между благотворительными организациями.

«Благотворительность не является средством достижения цели, поэтому эти убытки говорят о злоупотреблении властью президентом и представляют собой победу для некоммерческих организаций, которые следуют закону», — отметила Джеймс.

В начала ноября Верховный суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям. Согласно иску, который подали в суд в июне 2018 года, президент и его трое старших детей финансировали избирательную кампанию Трампа в 2016 году, воспользовавшись тем, что Trump Foundation освобожден от налогов. Этот фонд собрал $2,8 млн якобы на помощь ветеранам, однако, как установил суд, на самом деле эти средства использовал предвыборный штаб.